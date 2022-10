Coda in A8 fra Gallarate e Cavaria per incidente

Gravi ripercussioni sul traffico in A8 venerdì mattina per un incidente stradale avvenuto in direzione Nord fra il casello di Gallarate e l’uscita di cavaria.

Dalle prime informazioni l’incidente ha riguardato un mezzo pesante e un veicolo. Sul posto ambulanza e automedica oltre alle forze dell’ordine e nell’impatto è rimasto ferito un giovane di 19 anni.

Società autostrade segnala “coda tra Gallarate Nord e Cavaria“.