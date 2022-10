Il consiglio ACI Varese si ricandida per continuare in “concretezza e sicurezza”

È un vecchio ma ancora valido motto quello che recita “Chi lascia la strada vecchia per la nuova…”, e proprio partendo da questo motto la Lista n.1 formata dai membri dell’attuale consiglio di AC Varese si è interrogata per capire se quello che è stato fatto da loro per Automobile Club Varese li soddisfa o c’è ancora spazio per cambiare il loro modo di operare.

A Giuseppe Redaelli, Presidente uscente di AC Varese – che con i colleghi Giacomo Ogliari, Alberto Testa e Alessandro Tibiletti è candidato nella LISTA n.1 alle elezioni del 22 ottobre per la nomina del Consiglio Direttivo per il periodo 2022-2026 – abbiamo così chiesto un bilancio di questo quadriennio che si sta per concludere.

Di che cosa siete fieri in particolare?

«Innanzitutto, di avere riportato AC Varese all’equilibrio economico-finanziario, e il nostro obiettivo è di portare avanti questa gestione oculata e rigorosa per garantire sempre maggiori servizi ai nostri soci. Poi, di avere migliorato i servizi, e penso, ad esempio per Varese, all’ingresso del parcheggio di via San Francesco con una barriera riservata ai Soci ACV. Una serie di scelte ripagate dalla crescita del numero dei soci. Ci inorgoglisce, inoltre, l’avere collaborato a livello nazionale per costruire un gruppo coeso ed attento ai bisogni degli utenti della strada: i Soci di Varese hanno servizi organizzati localmente ma godono della maggior parte dei servizi su tutto il territorio nazionale utilizzando APP e servizi informativi nazionali. Siamo fieri del lavoro svolto nell’ambito della sicurezza stradale sia per le realizzazioni infrastrutturali che sono a Varese, Gallarate e Saronno una testimonianza permanente del nostro impegno sia per le azioni di educazione stradale di cui l’ultima #PrevederePerPrevenire è ora in corso. Siamo particolarmente orgogliosi, inoltre, di essere riusciti, nonostante la pandemia e le difficoltà economiche, a mantenere in vita – con la collaborazione di ASD Laghi – il Rally dei Laghi e di avere reso possibile lo svolgimento quest’anno della gara storica Coppa dei Laghi e Varese Campo dei Fiori in pieno accordo con il Club VAMS, a dispetto di quanti hanno cercato di far naufragare questa ‘storica impresa’ finalizzata a promuovere tutti insieme la cultura dell’automobilismo storico che – non dimentichiamolo – ha segnato la seconda rivoluzione industriale ed il boom economico italiano. Siamo onorati anche di essere interlocutori apprezzati e stimati dalle Istituzioni del territorio e dalle Forze dell’Ordine, con le quali ci confrontiamo sempre con spirito costruttivo e di massima collaborazione, cercando il dialogo ed evitando eventuali contrapposizioni che non giovano a nessuno essendo, senza alcuno scopo di lucro, rappresentanti di un Ente al servizio della comunità. Siamo fieri, infine, di essere fortemente coinvolti a livello nazionale ed internazionale sui grandi temi della mobilità sostenibile, peraltro proprio in questi giorni molto chiaramente indicati da FIA con la definizione SUSTAINABLE and AFFORDABLE: sostenibilità ambientale ed economica».

Cosa invece non vi vede pienamente soddisfatti?



«Ci sono purtroppo alcuni progetti in ritardo per una serie di disparati motivi: ad esempio non abbiamo ancora potuto realizzare un adeguato spazio di aggregazione nella sede di Varese. Come forse pochi sanno il palazzo di Viale Milano è una proprietà indivisa tra AC Varese e ACI, dove convenzionalmente AC Varese dispone del primo e secondo piano e ACI degli altri piani; dal 2020, stabilizzata la nostra situazione economico-finanziaria, abbiamo cominciato a ragionare con il socio ACI della suddivisione della proprietà per razionalizzarne l’utilizzo. Ma solo dalla tarda primavera, dopo che ACI ha deciso il trasferimento degli uffici del PRA nei suoi piani (che auspicavamo invece di poter acquistare) si sta sviluppando un percorso per rendere possibile la ristrutturazione del primo piano così da ricavare l’auspicato spazio di incontri a favore di gruppi organizzati di soci. La mancanza degli spazi di aggregazione ci ha costretto anche a rinviare l’installazione di due simulatori, cari a Giacomo Ogliari e Sandro Tibiletti, per la crescita di giovani piloti. A causa della pandemia non siamo riusciti a far partire dal 2020 il lavoro delle commissioni istituite formalmente solo dalla scorsa primavera per affrontare i temi più rilevanti della Sicurezza, dei Servizi (mobilità sostenibile in primis), e dello Sport. Per l’attività sportiva pur essendo riusciti, come è noto, a realizzare alcuni nuovi eventi (Green Hill Climb, Varese Campo dei Fiori, Ruote nella Storia) ci rimane il rammarico di non aver ancora rilanciato quello Slalom che con Alessandro Tibiletti avremmo voluto realizzare nel 2022. L’attesa dell’emanazione di nuove regole nazionali (attese a giorni) ci ha indotto a rinviare la costituzione della ASD degli ufficiali di gara che sarà lo strumento per dare la meritata soddisfazione ad un gruppo meritevole di appassionati e capaci ufficiali di gara aperti al continuo miglioramento e alla formazione permanente. Queste parziali insoddisfazioni, tutte legate a contingenze temporali da noi non governabili, ci portano però una certezza: quella di confermare l’opportunità di non cambiare strada per continuare a crescere e migliorare con la collaborazione di tutti, anche grazie alla condivisione di collaudati strumenti (APP incluse) in uso a livello nazionale o internazionale. Crescere quindi ed innovarci ma guidati dall’esperienza e senza mai perdere di vista quel realismo e quella concretezza che hanno prodotto i risultati di cui siamo fieri».

Queste attività non ancora terminate immagino saranno parte importante del Vostro programma se sarete riconfermati alla guida di Automobile Club Varese: ci sono altre nuove iniziative?



«È importante premettere che non abbiamo mai incantato i nostri soci con promesse irrealizzabili: che cosa pensereste se vi promettessimo di riuscire a far eliminare il pedaggio alla barriera di Gallarate o prezzi scontati in tutti i parcheggi a pagamento della provincia come facciamo al nostro parcheggio di via San Francesco a Varese? Probabilmente, se foste gentili, vi limitereste a dirmi che assomiglio a quel tale che diceva “Cchiù pilu pe’ tutti”. Detto ciò, volendo continuare ad essere concreti e realisti, sicuramente ci preoccuperemo di sviluppare la nostra comunicazione con un house organ, probabilmente on line (visto che oggi apparirebbe economicamente improponibile realizzarlo nella forma cartacea), in modo da informare tempestivamente tutti i soci sui servizi, sulle campagne per la sicurezza stradale, sulle attività sportive e più in generale sul mondo automobilistico e la mobilità sostenibile. Ci impegneremo in questo senso anche con le direzioni centrali per rendere più ampi i servizi dell’APP nazionale ACI Space. Dal lato dello Sport e dell’automobilismo storico, consapevoli dell’importanza di queste manifestazioni per gli sportivi, i fans e l’indotto, ci impegneremo ad individuare con i diversi organizzatori le soluzioni affinché gli eventi risultino sempre di più conformi alla sostenibilità ambientale ed economica e, soprattutto, siano sinergici con gli altri AC almeno di Lombardia. Nell’ambito delle Auto Storiche l’impegno è di proseguire, in ogni forma possibile, la collaborazione con i diversi club del territorio su un piano di paritetica condivisione di progetti coerenti con la normativa nazionale in vigore, come avvenuto nel corso del 2022 con VAMS per l’organizzazione della storica gara Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori; continuare ad organizzare Ruote nella Storia e nuovi simili eventi per rafforzare le relazioni con i collezionisti e i loro club. Continueremo il dialogo con le Istituzioni del territorio sui temi della mobilità e i servizi; intensificheremo la collaborazione a Studi e ricerche economiche, urbanistiche ed infrastrutturali riguardanti il nostro territorio in un contesto di area allargata, insieme al Comitato Regionale Lombardo degli AC. Continueremo infine la campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale attraverso lo sviluppo del progetto #prevedereperprevenire e l’avvio di altre innovative attività indirizzate ai giovani; in questo ambito cercheremo di favorire la conoscenza e la partecipazione dei giovani neopatentati ai Corsi di guida sicura. Allargheremo il numero di Scuole guida secondo il modello ‘Ready 2 go’ in tutta la provincia; e proseguiremo la costruttiva collaborazione con Istituzioni, Amministrazioni Locali, Forze dell’Ordine e Associazioni Civili e di Volontariato, sociale e culturale. Concludo con una solenne promessa: se saremo riconfermati dal vostro voto per la LISTA n.1, i progetti sopra citati come in corso di sviluppo e questi nuovi da ultimo ricordati saranno oggetto del nostro immediato impegno perché siano tutti completati entro il 2023».

Le votazioni, aperte a tutti i soci di AC Varese, avverranno sabato 22 Ottobre dalle 9 alle 15: a Varese nella sede di viale Milano 25, a Gallarate in Viale Carlo Noè n.43/A e a Busto Arsizio in piazza Venzaghi 4F

Per maggiori informazioni sulla lista e su come votare, guarda il sito di Insieme Sulle Strade – Lista 1 ACVarese