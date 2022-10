Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: BICCHIERE D’ACQUA O MARE?

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Quando lo siete stati veramente?

Quando l’ultima volta?

Ci siete mai riusciti?

Ragazzi, ragazze, splendide persone avete già tutto per esserlo, non servono sfide, imprese epiche, situazioni difficili!

Ci vuole coraggio per prendere il raggio di sole che sorge ogni mattina dentro di voi e farlo brillare nell’animo di chi vive le tenebre.

Ci vuole coraggio per regalare il vostro sorriso più bello a chi non ce l’ha.

Ci vuole coraggio per lavar via di dosso il fango che paralizza chi non riesce a liberarsi dal proprio dolore.

Ci vuole coraggio per far scorrere la forza di una lacrima sul viso di chi non l’ha mai sentita.

Ci vuole coraggio per far vivere il coraggio nel cuore di chi a perso la voglia di lottare.

Ma soprattutto ci vuole coraggio nell’essere liberi, coraggio nel prendere decisioni, coraggio di ribellarvi a quella zona grigia di rassegnazione, mediocrità, lamentela che non vi rappresenta.

Non serve una sfida, una missione eroica per essere, vivere e trasmettere il vostro coraggio.

Ogni mattina ne avete l’occasione, ogni mattina a partire da questa potete liberare il vostro coraggio per essere felici… è questo il vero coraggio!

Il coraggio di scartare il negativo, quello che non vi appartiene, per vivere dentro di voi l’essenza della gioia!

È una questione di scelta, é un attitudine al coraggio nel decidere ogni mattina se scegliere d’essere un bicchiere d’acqua o il mare!

Fantastico coraggio a tutti, il coraggio di fare una scelta, la scelta di essere felici!

Luca&simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare…. Con coraggio!