Coppa d’Inverno: la Colpack-Ballan punta alla vittoria con Persico e Gomez

Il team Colpack – Ballan è tra le squadre che domenica 16 ottobre disputeranno la Coppa d’Inverno a Biassono, ai margini dell’autodromo nazionale di Monza (in foto il corridore Davide Persico – credits foto/Rodella). La Colpack-Ballan negli anni scorsi arrivava ad ottobre contando le vittorie a decine e decine. Quest’anno le affermazioni targate Colpack-Ballan sono solo 17. “Ce ne sono successe di tutti i colori – si giustifica il direttore generale Antonio Bevilacqua – ovvero casi di Covid 19, mononucleosi, cadute. Gli stop sono stati molteplici per i nostri corridori e così il bilancio stagionale è nettamente inferiore rispetto al passato recente”.

Va evidenziato che la squadra di Bevilacqua non ha mai vinto la Coppa d’Inverno, nemmeno negli anni più felici. “Cercheremo di togliere lo zero dalla casella proprio nell’edizione 2022”, aggiunge Antonio. Di certo ne farà parte del nucleo titolari Colpack per Biassono il bergamasco Davide Persico con ruolo da prima o seconda punta. Quest’anno il corridore di Cene ha ottenuto tre vittorie, tutte nella prima parte della stagione. “È stato poi sfortunato –spiega Bevilacqua -. Ad esempio domenica scorsa alla Parigi – Tours degli under 23 Persico era nel gruppo dei 26 che si sono contesi la vittoria. Una foratura a 15 chilometri dall’arrivo gli ha impedito di lottare per la prima posizioni. Il corridore comunque è competitivo, a Biassono può vincere”. A Biassono il team di patron Beppe Colleoni schiererà sicuramente il colombiano Nicolas Gomez, 5 vittorie stagionali. “Anche Nicolas – assicura Gianluca Valoti, uno dei direttori sportivi della Colpack Ballan – può vincerci la Coppa d’Inverno”. Gomez correrà in maglia da Campione Panamericano su strada e se riuscirà a vincere sarà il primo colombiano ad entrare nell’albo d’oro. Gomez è un corridore eclettico capace di dominare volate con 100 corridori ma anche di entrare in fughe con 10-12 atleti dopo gli strappi. Per il team di Bevilacqua e Valoti a Biassono correranno altresì il figlio d’arte Samuel Quaranta, che la scorsa settimana a Calvatone ha ottenuto il secondo successo stagionale, Francesco Della Lunga, toscano, 3 vittorie nell’anno 2022, Alessandro Baroni, Matteo Ambrosini e Alessandro Romele.