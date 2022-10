Crisi Whirlpool: i rappresentanti sindacali dello stabilimento dal sindaco di Biandronno

Dopo l’apertura dello stato di agitazione da parte dei sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, lunedì 10 ottobre l’intera rsu dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta andrà dal sindaco di Biandronno. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare e richiamare l’attenzione dei comuni della provincia di Varese, dove ci sono sedi della Whirlpool (l’altro comune è Ternate), sul futuro incerto dell’azienda e di tutto l’indotto a cui è collegata.

«Riteniamo che ci debba essere la massima attenzione – scrivono in una nota i coordinatori della rsu – a tutti i livelli poiché la continuità lavorativa rappresenta ricchezza, sviluppo e dignità per tutti i lavoratori e per tutta la provincia».

