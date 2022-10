Crolla una palazzina di due piani a Lucca. Un morto e tre feriti

È una fuga di gas la probabile causa dell’esplosione che a Lucca, in Toscana, ha portato al crollo di una palazzina di due piani e il danneggiamento di una seconda abitazione.

È successo nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre, poco dopo le 14:30 in località Torre in via Per Camaiore. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 con l’elicottero e il personale della Questura di Lucca.

Il bilancio dell’incidente sarebbe, secondo quanto riporta Tgcom 24, di un morto e tre feriti: una donna incinta estratta viva dalle macerie e due camionisti che transitavano per quella strada a bordo di un furgone, travolto dai detriti.

I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza l’area coinvolta dal crollo e stanno ora cercando, con l’aiuto delle squadre cinofile, altri possibili dispersi rimasti sotto le macerie.