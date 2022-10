Doppia gioia per Caronnese e Varesina

Domenica positiva per Caronnese e Varesina, che entrambe vincono con il risultato di 2-0. Prima vittoria in campionato per i ragazzi di Simone Moretti che a Caronno Pertusella superano il Desenzano, mentre le fenici si impongono in casa della Folgore Caratese e salgono ai piani alti della classifica.

FOLGORE CARATESE – VARESINA 0-2

Vola in alto la Varesina, che grazie al successo di Carate Brianza sale a quota 13 in classifica, nel gruppetto di squadre alle spalle delle capolista Lumezzane e Arconatese. Una gara indirizzata nella ripresa, dopo un primo tempo contratto, nel quale sono i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio in due occasioni: prima al 24’ con Gualdi che scavalca con un pallonetto Spadavecchia in uscita e salva sulla linea Lucentini; la seconda con la traversa di Barazzetta, mentre la risposta della Varesina è nel tiro di Biaggi dalla lunga che esce di poco. Il secondo tempo si apre però al meglio: primo attacco e dopo 35 secondi Orellana con un sinistro dai 20 metri fulmina il portiere avversario per l’1-0. Gara in discesa che chiude Ekuban al 31’ con una bella infilata offensiva e un sinistro preciso all’angolino per il definitivo 2-0.

TABELLINO

FOLGORE CARATESE – VARESINA 0-2 (0-0)

Marcatori: 1’st Orellana, 31’st Ekuban

FOLGORE CARATESE: Ragone, Giugno, Calacoci (19’st Corbo), Gualdi, Ambrosini, Arcidiacono, Barazzetta (19’st Besana), Valsecchi (28’st Caricati), Pinotti (16’st Hyka), Gulinatti, Ripamonti (31’st Paltrinieri). All. Melosi. A disp.: Venturelli, Alabiso. Beye, Bernacchi.

VARESINA: Spadavecchia, Pozzi (15’pt Schieppati), Zefi, Biaggi, Gasparri (23’st Pino), Poesio, Orellana (40’st Bernardi), Ekuban (32’st Kate), Gregov, Lucentini, Grieco (15’st Malvestio). All. Spilli. A disp.: Baglieri, Sberna, Sali, Donizetti.

Arbitro: Rodighierio (Sadikaj e Forzan)

Ammoniti: Gualdi, Gregov

CARONNESE – DESENZANO 2-0

Prima gioia in questa stagione per la Caronnese che, grazie alle reti nel primo tempo di Gini e Austoni, regola 2-0 il Desenzano. La gara si sblocca al 20’ con la rete di Gini sugli sviluppi di un corner. I rossoblu prendono l’onda giusta e raddoppiano al 27’ con Austoni. Nella ripresa i bresciani provano la reazione ma la squadra di Simone Moretti concede il giusto e con Duguet sfiorano il tris, trovando però il salvataggio sulla linea di Mandelli. Il finale è dolce per i rossoblu, che finalmente possono festeggiare il successo.

TABELLINO

CARONNESE-DESENZANO 2-0 (2-0)

MARCATORI: 20’ Gini, 27’ Austoni.

CARONNESE (4-4-2): Paloschi; Pandini, Alushaj, Galletti, Curci; Gini (42’ st Dragone), Vingiano, Achenza, Duguet; Austoni (38’ st Agello), Gaeta (29’ st Vai). A disp.: Angelina, Dipalma, Cattaneo, Cosentino, Pierri, Tunesi. All.: Moretti.

DESENZANO (4-2-3-1): Malaguti; De Palma (28’ st Fenotti), Alborghetti, A. Esposito, Messali (29’ st Varoli); Pinardi, Campagna (11’ st Tanghetti); Goglino, Franzoni (22’ st Mandelli), Bardelloni; Maione (17’ st Bianchetti). A disp.: Frattini, Bassini, C. Esposito, Quaini. All.: Tacchinardi.

ARBITRO: Frazza di Schio.

NOTE: giornata soleggiata e calda, terreno sintetico in ottime condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Franzoni, Paloschi. Angoli 3-11. Recupero 1’, 5’.

SERIE D GIRONE B – VII GIORNATA

Arconatese – Sona 1-0; Brusaporto – Villa Valle 1-1; Caronnese – Desenzano 2-0; Varese – Breno 2-2; Folgore Caratese – Varesina 0-2; Lumezzane – Seregno 4-0; Ponte San Pietro – Real Calepina 1-1; Sporting Franciacorta – Casatese 0-1; Virtus CBG – Alcione 0-4.

CLASSIFICA: Lumezzane, Arconatese 16; Sporting Franciacorta, Casatese, Varesina 13; Brusaporto, Villa Valle 11; Alcione 10; Ponte San Pietro, Seregno, Virtus CBG 9; Desenzano 8; Folgore Caratese, Real Calepina 7; Varese 6; Caronnese 5; Sona 4; Breno 2.