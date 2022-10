È Fabio Perrone il segretario della Lega del Seprio

Fabio Perrone è il nuovo segretario della sezione della Lega del Seprio, che comprende i comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Lozza. Storico militante del Carroccio, è stato eletto all’unanimità durante il congresso di mercoledì sera.

Cinquantacinque anni, Perrone è uno stimato libero professionista che opera nel campo della numismatica, con sede lavorativa proprio nel cuore di Castiglione Olona.

«Ringrazio i militanti per la fiducia che mi hanno voluto dimostrare – commenta Perrone – siamo una piccola sezione, ma proprio le piccole realtà come la nostra hanno rappresentato in passato, e rappresentano ancora oggi, la spina dorsale della Lega. È nei paesi della provincia che il nostro Movimento è nato, si è sviluppato ed è riuscito a risvegliare lo spirito lombardo. L’obiettivo del mio mandato da segretario sarà quello di tornare a coinvolgere sempre di più i cittadini, non soltanto in vista delle prossime tornate elettorali, ma in maniera costante per la tutela del nostro territorio».