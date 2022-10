A Fagnano Olona clima teso tra Carlesso e la giunta per il nuovo campo da calcio: “Attaccato perchè faccio il mio dovere”

Il clima politico tra maggioranza e opposizione a Fagnano Olona non si rasserena mai. Ancora una volta è Paolo Carlesso di Solidarietà e Progresso a scontrarsi duramente con la controparte di Siamo Fagnano al punto da tirare in ballo anche gli avvocati: «Sono oggetto ormai da mesi di attacchi personali da parte del gruppo di Siamo Fagnano (attuale maggioranza), attacchi non solo politici, ma che includono la sfera famigliare, morale e professionale, tanto che mi sono trovato costretto a prendere dei provvedimenti legali. Attacchi che non possono essere classificati come ironici, o espressioni del diritto di critica politica. L’unica ragione di tanto accanimento è dovuta a come svolgo il ruolo di consigliere: ovvero attraverso l’assidua richiesta di informazione e di accesso agli atti, richieste che vengono evase sempre sul filo della scadenza se non oltre» – lamenta Carlesso.

Gli argomenti principali per i quali riceve attacchi sono, a suo dire, «la ferma opposizione alla realizzazione del campo di calcio di fronte al cimitero, così come è stata pensata da questa maggioranza, l’opposizione agli aumenti tariffari (soprattutto buoni pasto scolastici), l’aver svelato in Consiglio Comunale l’intenzione della giunta di dare un affidamento diretto di 170.000€ per la progettazione dei lavori di restauro della Colonia Elioterapica».

Il sindaco Baroffio, dal canto suo, sostiene costantemente di aver teso la mano alle opposizioni: «Quando? Con le continue ingiurie? Quanto afferma il sindaco è in contraddizione con quanto dice l’assessore Michelon: “ci hanno votato e comandiamo noi”. Tutti gli incontri sui progetti strategici sono stati chiesti dalle forze di minoranza e si sono conclusi dopo il primo incontro, per l’assenza di volontà di discutere le proposte presentate da noi, oltre, in alcuni casi, per l’impreparazione ad affrontare gli argomenti».

Carlesso da quasi un mese cerca di avere una risposta ad una interrogazione urgente presentata in Consiglio Comunale: «Ovvero se i ragazzi che si sono allenati per oltre un mese e mezzo sul nuovo campo da calcio avevano tutte le garanzie di sicurezza per poterlo fare e non ho avuto ancora una risposta certa. Al momento sappiamo solo che lì c’è un cantiere non concluso e lo si vede: ci sono alcuni cartelli di cantiere, ci sono delle macerie, delle opere incomplete; sappiamo che si sono spesi complessivamente più di 300.000€, che c’è un possibile contenzioso legale con la ditta esecutrice, che non c’è alcun certificato di regolare esecuzione, ne un collaudo delle opere. A nostro avviso tutto il procedimento amministravo è totalmente lacunoso, come ad esempio la mancata richiesta all’ATS di parere per la costruzione dell’opera in pieno vincolo cimiteriale (50m). Manca insomma tutto, e non può esserci nemmeno l’ironia in questo caso. Sarò quindi pure un “pagliaccio”, così come mi definisce il sindaco Marco Baroffio, ma sono anche consigliere comunale e attendo la sua risposta da un mese; ai giornali la risposta c’è stata: “di persona non ho visto ragazzi giocare sul campo”».