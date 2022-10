Incidente allo svincolo di Lugano Sud sulla A4, ferite due giovani italiane

Incidente tra un’auto e un camion nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada svizzera A2.

Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale oggi poco dopo le 14.30 sull’autostrada A2 in territorio di Pambio Noranco, una 26enne automobilista italiana residente in provincia di Pavia mentre effettuava una manovra per immettersi nello svincolo di Lugano sud si è scontrata con un camion.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, gli addetti dell’Unità territoriale 4 nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. La 26enne ha riportato leggere ferite mentre la passeggera dell’auto, una 28enne cittadina italiana residente in provincia di Latina, ferite di media gravità.

Per consentire le operazioni di soccorso, il recupero dei veicoli e lo sgombero dei detriti dalla carreggiata, sono state dapprima chiuse entrambe le carreggiate e successivamente riaperta la corsia di sorpasso. La viabilità è stata nel frattempo ripristinata.