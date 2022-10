La Caronnese in missione a Seregno per conquistare punti

La Caronnese è ancora impantanata sul fondo della classifica con solo 2 punti dopo 5 gare di campionato e ancora a secco di vittorie. La squadra di Simone Moretti ha tanta voglia di sbloccare questa situazione e conquistare la posta piena e la trasferta di Seregno di domenica 9 ottobre (ore 15.00) potrebbe essere l’occasione giusta per raggiungere l’obiettivo.

Il pareggio senza reti contro la Varesina non ha portato i tre punti ma ha dato qualche risposta positiva, come spiega l’allenatore: «Inizia un momento importante della nostra stagione, affrontiamo una buona squadra che è in crescita ma anche noi vogliamo dimostrare di essere sul pezzo. Siamo consapevoli che potrà essere un’altra partita sporca, dove dovremo combattere su ogni pallone. Ma, tolta la partita di Milano contro l’Alcione, abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare con tutti».

Il Seregno invece arriva da tre pareggi di fila ma in attacco possono contare sulla vena realizzativa di Diop che con 5 gol è il capocannoniere del Girone B.