La Lega di Saronno fa i complimenti al Prof. Valditara e all’On. Romeo

«La sezione della Lega Lombarda di Saronno, fa i complimenti a Massimiliano Romeo per l’incarico di capogruppo al Senato della Lega, una conferma meritata per il lavoro svolto nella precedente legislatura e alla quale la nostra sezione non può fare a meno che applaudire. Un plauso anche al Professore Valditara per l’importante incarico ministeriale che il centrodestra tutto ha deciso di conferirgli, dandogli in mano la gestione dell’istruzione della nostra Repubblica, un settore di primordine e che parla tanto della storia di questo paese e del suo avvenire, attraverso la formazione delle nuove generazioni. La sezione inoltre ricorda la cordialità e la simpatia che entrambi hanno dimostrato nell’incontro al gazebo elettorale qui a Saronno, qualità non scontate nel panorama politico e sociale, e porge i migliori auguri per il lavoro che si apprestano a svolgere.»