L’emozione della mezza maratona di Busto Arsizio in carrozzina

Regalare a chi vive in stato vegetativo l’emozione di una gara di corsa: è la missione degli atleti della squadra Correre oltre, che domenica 13 novembre parteciperanno alla mezza maratona di Busto Arsizio insieme a un gruppo di ragazzi in stato vegetativo spingendo le loro carrozzine fino al traguardo.

Galleria fotografica Gli atleti di Correre oltre 4 di 5

La asd Correre oltre, guidata dal presidente Alessandro Tonet, fa parte del progetto Oltre il primo passo. Tutto è cominciato in periodo di pandemia, quando la squadra ha partecipato alla sua prima gara a Lodi. Il progetto ha il suo fulcro a Milano, e nel corso degli ultimi anni ha preso parte a tante altre competizioni podistiche, dalle gare da dieci chilometri alle mezze maratone, anche in provincia di Varese. Di recente la squadra ha ricevuto in dono una terza carrozzina, che permetterà di accompagnare un ragazzo in più alle prossime corse.

«Con questo progetto – spiega il presidente di Oltre il primo passo Francesco Orso Mininni – portiamo questi ragazzi fuori dalla loro routine fatta di continue visite in ospedale. Offriamo loro la possibilità di provare esperienze che non avrebbero mai potuto svolgere senza questo tipo speciale di carrozzine. Quando al termine di ogni gara li vediamo carichi d’emozione sul podio per la premiazione, per noi accompagnatori è l’esperienza più bella».