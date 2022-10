L’ex ballerina Luciana Savignano incontra gli studenti del Candiani di Busto Arsizio

Appuntamento con Luciana Savignano, ex prima ballerina del Teatro alla Scala e del maestro coreografo Béjart al Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio. L’appuntamento è per giovedì 3 novembre (dalle 11 alle 11.45). L’incontro rappresenta l’inizio della collaborazione con l’étoile internazionale attivata su proposta dei docenti di discipline coreutiche, allo scopo di fornire nel corso dell’anno una formazione didattica e artistica di altissimo livello per docenti e studenti.