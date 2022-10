Malnate spegne le luci di Natale. Il sindaco: “Questione economica ed ecologica, ma sarà ugualmente bellissimo”

Il Natale di Malnate sarà senza lucine, ma a creare una bella atmosfera di festa ci penseranno le decorazioni realizzate dalle scuole e non solo.

Lo ha annunciato oggi il sindaco Irene Bellifemine in un videomessaggio sul suo profilo Facebook. «Questo è un periodo delicato per la nostra nazione e per il nostro mondo a causa della crisi energetica. Come maggioranza e come giunta ci siamo interrogati sulle azioni che possiamo mettere in atto per ridurre i costi. Abbiamo pensato che contrariamente a quello che facciamo ogni anno, quando accendevamo le luci molto presto, quest’anno rinunciamo all’accensione delle luminarie. Questo per due motivi, per una riduzione dei consumi e dei costi, ma anche perché vogliamo lanciare un messaggio educativo ai ragazzi e a tutta la popolazione sulla sostenibilità che possiamo ognuno di noi può mettere in campo».

Ma non sarà un Natale triste, assicura il sindaco: «Abbiamo comunicato al dirigente scolastico la volontà di coinvolgere le scolaresche in azioni di abbellimento della città, delle scuole e delle piazze, e abbiamo coinvolto anche gli anziani e lo faremo anche con i commercianti. Sarà un Natale diverso, ma sicuramente un bellissimo Natale comunque»