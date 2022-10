In manette 45enne per furti seriali all’autogrill di Lainate

Furti seriali in autogrill, la Stradale indaga e scopre un uomo finito in manette accusato di tentata rapina e di aver colpito in passato sempre la stessa area di servizio.

Infatti la polizia di Stato di Varese ha risposto alla recrudescenza dei furti di merce e prodotti alimentari all’interno delle aree di servizio “Villoresi” sull’autostrada A8 con una serrata attività di polizia giudiziaria ed un’intensificazione della vigilanza stradale con il personale e le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio e Olgiate Olona.

L’incremento dell’attività preventiva e l’accurata attività investigativa svolta, hanno infatti permesso di individuare un unico autore delle molteplici e reiterate azioni predatorie, con un profilo criminale specifico, un vero e proprio autore seriale di furti e rapine che già dal gennaio 2021 aveva preso di mira entrambe le aree di servizio autostradali con il loro personale in servizio.

La pattuglia della Polizia Stradale durante il consueto servizio perlustrativo all’interno dell’autogrill, nei giorni scorsi, ha infatti tratto in arresto un cittadino italiano di 45 anni, per tentata rapina ai danni del personale del bar all’interno dell’area di servizio “Villoresi Est“, nonché autore di furto aggravato di generi alimentari perpetrato poco prima presso la dirimpettaia area di servizio “Villoresi Ovest“ nell’opposto senso di marcia, permettendo di recuperare e restituire l’intera refurtiva.

L’arrestato, un soggetto pluripregiudicato per reati della stessa indole, già oggetto di mirate investigazioni, è stato condotto presso la casa circondariale di San Vittore e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria di Milano.

Solo pochi giorni fa un episodio legato a un furto di cibo e indumenti è costato una condanna a un uomo di 54 anni di Varese e con precedenti penali. Anche in quel caso entrò in azione la Polstrada.