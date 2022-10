Marta Cammilletti vince la prima prova “zona 1” di fioretto femminile

Sono cominciati nel miglior modo possibile i quattro giorni di gare nazionali ospitati a Ciserano, nel Bergamasco, della Prima Prova di Qualificazione Assoluti di fioretto e sciabola, con oltre 900 partecipanti complessivamente.

Nel primo giorno erano in programma le gare di fioretto femminile e sciabola maschile, e proprio dalla prima sono arrivate grandissime soddisfazioni per il movimento

schermistico regionale.

Marta Cammilletti, atleta esperta della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, ha conquistato la vittoria imponendosi in finale per 8-7 su Camilla Rivano del Club Scherma Rapallo. Terza piazza per un’altra atleta della Pro Patria, Sophie Bardes. Altri piazzamenti importanti per Giorgia Spazzi e Irene De Biasio della Comense Scherma, rispettivamente sesta e nona.

Nella gara di sciabola maschile, la vittoria è andata a Francesco Bonsanto delle Fiamme Oro, di base alla Virtus Bologna, secondo posto per Cosimo Bertini della Fides Livorno, terzi Leonardo Dreossi dell’Aeronautica Militare e Umberto Maria Ribaudo della Fides Livorno. Migliore dei lombardi Andrea Barlocci del Club Scherma Varese, ottavo classificato.