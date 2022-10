Per i negozianti di Sesto Calende il mercato deve tornare in centro

Il Gruppo commercianti, artigiani e terziario avanzato rende noti i risultati del sondaggio promosso tra i negozi del Centro di Sesto Calende con il quale i colleghi sono stati posti di fronte a questo interrogativo: “Dove vorresti fosse collocato il mercato del mercoledì?”

È in questo modo che ha deciso di scendere in campo alla vigilia della consultazione popolare con la quale i Sestesi decideranno se riportare il tradizionale mercato in centro città o lasciarlo in Viale Lombardia dove si è scelto di spostarlo.

L’obbiettivo, centrato, era quello di raggiungere un campione significativo delle attività presenti in Centro Città. Sono infatti ben 91 i sondaggi pervenuti. Di questi 72 si sono espressi favorevolmente ad un ritorno del Mercato in Centro mentre sono 18 i contrari (1 si è astenuto). L’invito, poi, è stato quello di chiedere di esprimersi in merito ad alcune affermazioni.

Curioso registrare che il 55% dei negozianti favorevoli ha dichiarato che, pur non lavorando con il mercato, per loro esso rappresenta un’occasione di visibilità per le proprie attività e vetrine.

Il 30% invece ha confermato di lavorare con il mercato.

Plebiscitario il campione, quasi il 70%, che ha affermato che questo tradizionale appuntamento sia un volano per il turismo e richiamo per le persone dai paesi limitrofi. Gli stessi hanno avuto anche modo di fare delle raccomandazioni. Il 25% ritiene che il ritorno del mercato debba essere associato ad una campagna promozionale ed il 23% auspicherebbe che il ritorno dei banchi non precluda la presenza, anche provvisoria, di attrazioni ed installazioni nelle Piazze centrali.

Rispetto ai plateatici dei pubblici esercizi, in maniera compatta e sia i favorevoli che i contrari, non si renderebbero nuovamente disponibili a liberare gli spazi. I 18 contrari ad un ritorno in centro del mercato del ,ercoledì in maniera compatta (il 100%) ha motivato la scelta giustificando che in questo modo la loro attività è più accessibile.