Pareggio 2-2 in rimonta per la Caronnese contro il Villa Valle

Non sono tre punti per la Caronnese, ma il 2-2 acciuffato al 49′ del secondo tempo contro il Villa Valle al “Comunale” dopo essere stata sotto 2-0 è senza dubbio un segnale importante per l’ambiente rossoblu.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa arrivano tutte le emozioni. Passata la metà del secondo parziale i bergamaschi colpiscono due volte in tre minuti. Al 23′ Martini sblocca il risultato e al 25′ è Danesi a raddoppiare. I rossoblu però non si perdono d’animo e al 37′ accorciano le distanze con Vai. Nel finale la rimonta si completa in pieno recupero, con il rigore realizzato da Austoni al 53′ che chiude la gara sul 2-2.