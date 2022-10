Perché dovresti noleggiare un’automobile elettrica

Il settore dei trasporti si sta con il tempo adattando al tema della salvaguardia dell’ambiente, questo poiché le persone premono sempre più per ricercare e ottenere soluzioni “green”, al fine di ridurre il più possibile l’impatto sull’ecosistema. Nonostante questo, le vetture elettriche hanno prezzi ancora non accessibili a tutti. È vero che in strada se ne vedono girare sempre più e che sempre più comuni installano torrette di ricarica nei loro parcheggi, ma la differenza di prezzo con i modelli di auto endotermici e la poca familiarità con questo nuovo mezzo fanno spesso esitare davanti all’acquisto di una vettura ecosostenibile.

Proprio per questa ragione, le società si sono aperte al servizio di noleggio auto elettriche a lungo termine, dando modo agli utenti di sperimentare in prima persona le caratteristiche di questo tipo di vetture e acquisire una conoscenza del mezzo prima non posseduta.

In questo articolo si potranno leggere le motivazioni per le quali è bene valutare l’opzione del noleggio a lungo tempo di questi veicoli.

Cosa prevedere il noleggio di auto elettriche

A differenza di quello che molti credono, la formula per noleggiare un’auto elettrica a lungo termine prevede gli stessi vantaggi dei noleggi di auto endotermiche. Si stipula un contratto tra la società di noleggio e la persona privata o libero professionista, con cui la società consegna la vettura per un determinato periodo di tempo imposto sul contratto. La differenza è che in questo caso l’auto consegnata al cliente è una macchina elettrica o una ibrida plug-in. La persona che sceglie il noleggio dovrà semplicemente far fronte al pagamento di un canone mensile fisso.

In questo canone mensile sono inclusi tutti i servizi stabiliti insieme in sede di trattativa del contratto, alcuni già presenti nel pacchetto iniziale e altri accessori: tra i servizi si avranno l’assicurazione RC auto, la polizza kasko, furto-incendio, l’assistenza stradale 24/7 e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Solitamente il periodo di tempo di un noleggio di auto elettriche a lungo termine oscilla dai 12 ai 36 mesi, ma ci possono essere contratti con durata anche maggiore.

Perché è vantaggioso scegliere il noleggio

Andando a valutare i vantaggi del noleggio di un’auto elettrica, il primo aspetto è sicuramente di carattere economico. Con il noleggio a lungo termine è possibile utilizzare un veicolo elettrico per tutta la durata del contratto senza immobilizzare una grossa cifra di denaro e gestendo soltanto la rata mensile, che è scelta in fase di contratto in base alle esigenze e rimane fissa e garantita per tutto il periodo del contratto. Questo dà alle persone la possibilità di gestire il proprio budget e di avere accesso a tutti i servizi previsti dal contratto e che, diversamente, sarebbero a carico della persona. Non ci si ritroverà quindi con sorprese sgradite in caso di guasti o di manutenzione ordinaria, così come con le scadenze burocratiche.

A questo si aggiunge la possibilità di guidare un’auto green e contribuire quindi, nel nostro piccolo, all’abbattimento dei consumi energetici e dell’impatto ambientale.