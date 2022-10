Redazioni aperte all’incontro e contatto col territorio, Isabella Preda racconta i giornali Netweek

In occasione dell’edizione 2022 di Festival Glocal, VareseNews ha deciso di fare una ricognizione sulla stampa locale lombarda, intervistando i direttori di diverse testate impegnate nel racconto delle comunità e dei territori.

Isabella Preda, milanese, classe 1971, laureata in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano ha iniziato a lavorare nella redazione sportiva del Giornale di Lecco ancora studentessa e poi, concluso il ciclo di studi è stata assunta per seguire anche la cronaca. Successivamente è diventata caporedattore dei tre giornali della provincia di Como del gruppo editoriale Netweek e dal 2020 è direttore di sei testate locali e dei relativi siti internet: Giornale di Lecco, Giornale di Merate, Giornale di Cantù, Giornale di Erba, Giornale di Olgiate, La Settimana di Saronno. Varesenews, nell’intervista che vuole raccontare da vicino le realtà editoriali che popolano la Lombardia, la contatta anche come direttrice del quotidiano Primacomo.

Come stanno andando le testate che dirige?

«Direi che stanno andando bene, compatibilmente con le difficoltà che tutto il settore sta attraversando. Sicuramente i giornali locali hanno ancora una fetta di mercato sulla quale possono fare affidamento, che si assottiglia meno velocemente di quella che riguarda i giornali nazionali, soprattutto se si è bravi a integrare la comunicazione cartacea con quella digitale»

Perché il giornalismo locale è una risorsa?

«Perché parla alle persone di fatti che li riguardano da vicino e spesso le mette a conoscenza anche di opportunità che non conoscono. E’ una risorsa anche per i giovani, che possono imparare un nuovo mestiere».

Quale limite sta vivendo il giornalismo locale?

«Il giornalismo locale sta vivendo un periodo di “affollamento di fonti”, il più delle volte non organizzate in vere e proprie redazioni, ma che fanno concorrenza al mercato pubblicitario, sempre più conteso. Insomma, ci sono sempre meno giornali e giornalisti “veri” e quelli che ci sono fanno fatica a farsi largo».

Qual è, nei giornali che dirige, la relazione tra il locale e il globale?

«La relazione sta proprio nel web. La carta si occupa quasi esclusivamente del locale, mentre i nostri siti mettono in relazione il locale con il globale».

Come vivete il rapporto con la vostra comunità di riferimento?

«In modo aperto e propositivo. Siamo sempre attenti a quello che succede, cerchiamo di accogliere le istanze del territorio e apriamo le nostre redazioni all’incontro. Negli ultimi mesi abbiamo organizzato per esempio diverse tavole rotonde nelle nostre sedi, per discutere con le persone del territorio di problemi del territorio».

LE TESTATE DI CUI SI PARLA IN QUESTO ARTICOLO



Giornale di Lecco

Giornale di Merate

Giornale di Cantù

Giornale di Erba

Giornale di Olgiate

La Settimana di Saronno

PrimaComo

IL GRUPPO NETWEEK

La “Company profile” del 2017 (la più recente disponibile sul sito) parla di “68 testate locali, il circuito Netweek vanta ogni settimana una tiratura totale di 684.750 copie diffuse in 6 regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana, per un totale di oltre 3 milioni di lettori settimanali. Oltre 600 autori giornalistici si dedicano quotidianamente alla realizzazione delle versioni cartacee e digitali“. “Il circuito cura anche pubblicazioni come editore e per conto terzi, occupandosi sia della parte redazionale che di quella commerciale, e lavora in qualità di concessionaria e di ufficio stampa seguendo la comunicazione di enti, associazioni e aziende private. Dal 2017 Netweek affianca ai settimanali di cronaca locale la linea magazine “in” con

l’obiettivo di offrire ai lettori un’informazione più ricca e agli inserzionisti nuovi strumenti

per raggiungere i potenziali clienti. Mensili tematici, contemporanei e freschi concepiti per la

famiglia“.