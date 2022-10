Riparte a Varese il corso per diventare arbitri di calcio

Solo pochi giorni fa l’arbitro varesino Daniele Minelli ha diretto Hellas Verona – Udinese (leggi qui), ora la Sezione AIA di Varese è pronta formare nuovi arbitri che vogliono realizzare il sogno di arrivare in Serie A.

Ad accogliere ragazze e ragazzi tra i 14 e i 40 anni, oltre cento arbitri varesini con le più varie esperienze sui campi arbitrali provinciali, regionali e nazionali.

«Formare nuovi arbitri per noi significa accompagnare ragazzi e ragazze a vivere il calcio all’insegna delle regole, del confronto, della passione. Siamo certi che sia un’esperienza di crescita importante per chiunque e per i più giovani si aggiunge un ulteriore vantaggio: per la fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni si potrà essere tesserati con una squadra e allo stesso tempo essere arbitri – afferma Roberto Arcari Farinetti, presidente della sezione varesina -. Imparare a prendere decisioni in una frazione di secondo, non perdere la concentrazione, essere mediatore tra fazioni diverse: l’arbitro è un ruolo dalle grandi sfaccettature. Sul terreno di gioco ma anche fuori dal campo, perché diventa un abito da indossare, uno stile di vita, una forma mentis».

Il corso, totalmente gratuito, sarà presentato giovedì 13 ottobre in un incontro in videoconferenza, mentre la prima lezione è prevista martedì 18. Per iscriversi, avere informazioni e partecipare alla serata di presentazione è possibile scrivere una email all’indirizzo varese@aia-figc.it o anche inviare un messaggio privato alla pagina ufficiale Facebook (AIA Varese) o Instagram (@aiavarese)