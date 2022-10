Ritardi e riduzione corse Stie, il Comune di Legnano ha interessato la Prefettura

Sulla riduzione delle corse Stie, a seguito del blocco degli straordinari e delle numerose assenze per malattia, si sta interessando anche il Comune di Legnano, città dove i disagi sono particolarmente accentuati.

L’amministrazione comunale ha già sentito sia l’azienda, che gestisce il trasporto pubblico locale a Legnano, Busto Arsizio e Gallarate, e i sindacati, che in questi giorni hanno spiegato, attraverso una nota stampa, la loro posizione, e ha interessato la Prefettura. Essendo danneggiato esattamente come i cittadini e, trattandosi di problemi interni alle dinamiche aziendali, il Comune attende di essere contattato per conoscere gli sviluppi.

I disagi sono iniziati la scorsa settimana a seguito dell’assenza per malattia, solo a Legnano, di 12 autisti (4 per Covid) con 29 turni da coprire. Situazione critica anche a Gallarate e Fagnano Olona dove si sono messi in malattia 9 conducenti sui 30 presenti. Migliore il servizio a Busto Arsizio dove sono solo due gli autisti assenti.

La riduzione delle corse riguarda sia le linee per studenti che quelle diurne. Sul blocco degli straordinari e sulle assenze del personale i rappresentanti dei lavoratori hanno precisato che non si tratta di una protesta nei confronti dell’utenza, denunciano in particolare problemi legati alla sicurezza dovuti alla scarsa manutenzione dei mezzi e le retribuzioni troppo basse, motivo per cui «mancano gli autisti».