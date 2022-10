Scippa un’anziana in centro a Legnano, fermato dalla polizia locale grazie ai cittadini

La collaborazione dei cittadini paga ancora una volta: è grazie alle informazioni fornite da alcuni testimoni che, ieri pomeriggio (11 ottobre), la Polizia locale di Legnano ha individuato e fermato uno scippatore nel Centro di Legnano.

Intorno alle 15 alcuni passanti hanno informato una pattuglia della Polizia Locale, che stava svolgendo servizio a piedi, di uno scippo avvenuto pochi minuti prima in un bar nella zona di corso Italia fornendo descrizione dell’autore del fatto e indicando la direzione presa dallo stesso, che era fuggito a piedi.

Gli agenti hanno provveduto subito a dare l’allarme via radio e, insieme con un’altra pattuglia sopraggiunta in tempi rapidissimi, ha individuato e fermato l’uomo, che ha opposto resistenza. I movimenti dell’uomo sono stati ricostruiti grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso anche di individuare il cestino in cui era stata abbandonata la borsa scippata. Lo scippo è avvenuto ai danni di una signora anziana che stava consumando una bevanda al bar.

Il ladro, un ventiquattrenne italiano incensurato e residente in provincia di Varese, è stato denunciato a piede libero.

«Quanto accaduto ieri non fa che confermare l’importanza del ruolo che tutti noi cittadini possiamo giocare nella partita della Sicurezza – commenta Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale -. La testimonianza dei passanti, che ha permesso alla pattuglia, impegnata nel suo servizio di prossimità, di individuare prontamente l’autore di uno scippo e di fermarlo è un esempio di sicurezza partecipata e dei risultati che si possono ottenere. Ai testimoni, oltre che, naturalmente, agli agenti della Polizia Locale va il mio grazie più sentito».