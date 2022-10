Scontro tra un’auto e una moto a Cantello, lunghe code verso la dogana di Gaggiolo

Mattinata complicata sulla via verso il confine di stato per la Svizzera tra Cantello e Gaggiolo. Un incidente tra un’auto e una moto ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico dei frontalieri.

Lo scontro è avvenuto verso le ore 7.30 di mercoledì 19 ottobre, nei pressi della rotonda tra la Sp3 e via Turconi, la strada che porta al centro cittadino cantellese, proprio in uno degli orari più sensibili per la viabilità verso la Svizzera. Si sono create lunghe code, con i carabinieri sul posto impegnati anche a dirigere il traffico con un senso unico alternato.

Nell’incidente non ci sono stati feriti gravi: le due persone coinvolte sono state occorse in codice verde

Foto di repertorio