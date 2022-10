“Il sindaco è in ospedale”, ma è una truffa dei finti tecnici dell’acqua

A segnalare la truffa del finto tecnico Alfa che si aggira per Samarate è il primo cittadino, Enrico Puricelli, sui suoi canali social.

«Attenzione, gira in città un losco figuro che ritiene d’essere tecnico Alfa e di affermare che tutta l’acqua è inquinata – si legge sul post di Puricelli – e che anche il sindaco è ricoverato in gravi condizioni per aver bevuto un bicchiere contaminato da questa sostanza misteriosa».

Dopo queste affermazioni, il tecnico spiega ai malcapitati «di consegnare a lui soldi e oggetti preziosi affinché non vengano contaminati o infettati, di correre poi in municipio per la distribuzione dell’acqua potabile». Puricelli, nell’avvisare i concittadini, si raccomanda di prestare attenzione e di avvisare le forze dell’ordine nel caso il finto tecnico si presentasse nelle vicinanze delle loro abitazioni.