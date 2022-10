Tre giovanissimi morti in un incendio a Catanzaro

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo l’una si sabato per un incendio divampato in un appartamento al quinto piano, in Via Caduti 16 marzo 1978 a Catanzaro.

Rinvenuti i corpi senza vita di 3 ragazzi, 22, 14 e 12 anni. Soccorsi altri 4 componenti dello stesso nucleo familiare, ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

In corso le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento delle cause.