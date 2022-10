Un mondo sommerso da scoprire: il corso di subacquea RedSub a Busto Arsizio

Ricominciano i corsi di subacquea dell’Associazione ReD Sub (Ricerca e Didattica Subacquea) dal 3 novembre alle 20:30 a Busto Arsizio presso la piscina A.s.d. Bustese Nuoto in viale Gabardi. La società, giunta al suo ventiseiesimo anno di attività, apre le sue porte tutti i giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30 per guidare tutti gli amanti delle bellezze marine alla scoperta di mondi sommersi con i suoi corsi dedicati.

RedSub fornisce un’offerta didattica variegata rivolta ad ogni esigenza e livello di esperienza, da chi si approccia per la prima volta a maschera e pinne a chi invece ha già conseguito i primi brevetti:

· Corso 1 stella (brevetto C.M.A.S.): per coloro che desiderano iniziare la propria avventura nelle acque profonde. Questo brevetto consente di svolgere immersioni fino a 18 metri di profondità. Il corso è strutturato in 10 ore di teoria, 10 ore di pratica in acqua e 4 immersioni didattiche. Età minima di accesso: 14 anni;

· Corso 2 stella (brevetto C.M.A.S.): un corso che approfondisce le nozioni apprese durante il conseguimento della prima stella e ne aggiunge di nuove su salvamento, auto salvamento, tecniche base B.L.S. Con questo brevetto sarà possibile svolgere immersioni fino a 30 metri di profondità. Il corso è costituito da 12 ore di teoria, 12 ore di pratica in acqua e 6 immersioni didattiche. Età minima di accesso: 14 anni;

· Corso 3 stella (brevetto C.M.A.S.): un brevetto per chi decide di affinare la propria conoscenza di questo sport anche attraverso la meteorologia, la biologia marina, la gestione degli incidenti subacquei, dei gruppi e molto altro ancora. La struttura del corso prevede almeno 18 ore teoria e 18 ore di pratica in acqua, 7 esercitazioni in acque libere a profondità comprese fra i 5 ed i 40 metri, una esercitazione BLS-D con somministrazione di Ossigeno. Età minima di accesso: 16 anni.

Sarà inoltre possibile frequentare il corso di introduzione all’apnea e, per chi ha già conseguito il brevetto, i corsi di specializzazione Deep (immersione fino a 40 metri) e Nitrox.

«Da 26 anni la RedSub è impegnata nella formazione continua di subacquei, da chi è alle prime armi a chi invece desidera raggiungere i livelli più elevati di questa disciplina. Anche quest’anno proseguiamo con la nostra mission tenendo sempre ben presenti i due valori cardine su cui si fonda la nostra società: divertimento e sicurezza – afferma Roberto Maino, presidente della ReDSub – Un team di istruttori esperti e qualificati è pronto per accogliere chiunque desideri scoprire con noi le bellezze dei fondali marini e vivere nuove avventure con lo spirito di convivialità e amicizia che da sempre ci contraddistingue».

Per info, costi e iscrizioni scrivere a redsub@redsub.it oppure chiamare i seguenti numeri: Roberto Maino 335 7524637, Roberto Poretti 335 272482, Giancarlo Baratto 339 7806996.