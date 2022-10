Secondo weekend dedicato al tricolore a Varese

Sarà il Gruppo Alpini Varese, sabato 22 ottobre, in piazza Repubblica a concludere ufficialmente la prima settimana del mese dedicato ai 225 anni della bandiera nazionale: la Piazza si trasformerà in una discoteca all’aperto dedicata ai giovani, ma aperta a tutti.

Il mese tricolore varesino, che ha trasformato la città in una galleria d’arte diffusa, presenta, nelle vetrine delle gallerie d’arte e dei negozi, 225 opere di artisti ispirati ai tre colori della nostra bandiera. Pur essendo già visitabile, l’inaugurazione ufficiale della galleria diffusa sarà domenica 23 ottobre con una grande manifestazione di cui saranno protagoniste “Le persone del Tricolore”, rappresentate da venticinque associazioni, con in prima fila le associazioni d’arma e altri corpi militari e che comprendono organizzazioni e sodalizi, come Vigili del fuoco, la Croce rossa e la Protezione civile, votati alla tutela della collettività e alla solidarietà sociale.

La giornata sarà aperta alle 9:30 dalla cerimonia dell’alzabandiera che avrà luogo in piazza XX Settembre ad opera della Marina Militare, che insieme all’Associazione Arma Aeronautica deporrà una corona sotto la targa che perpetua la memoria dei fratelli Forzinetti, Aldo, aviatore, e Luigi, marinaio, caduti nei primi anni del Secondo conflitto mondiale e ai quali è intitolata la piazza interna. Nello stand della Marina, sarà allestita l’esposizione di modellismo statico di un’associazione locale, che sarà arricchita, dal primo pomeriggio, dalla Campana della Regia Nave Varese, messa a disposizione dal “Museo Tecnico Navale” di La Spezia e che resterà esposta per tutto il mese tricolore nella sala risorgimentale di Villa Mirabello. Anche tutte le altre associazioni e gli altri enti e corpi partecipanti saranno presenti con stand e mezzi di servizio nelle piazze della città: saranno espose opere di Cesare Ottaviano, del Circolo degli artisti di Varese, dedicate a ogni singola associazione e donate dall’artista, che al termine della manifestazione saranno esposte a Villa Recalcati, nella sede della Provincia di Varese.

Alle 10:15, nella Galleria Palazzo Trieste adiacente alla via Vittorio Veneto, sarà inaugurata la “Galleria della partecipazione”, una mostra di ventuno quadri, ispirati al Tricolore e al volontariato, realizzati dagli studenti delle quarte e delle quinte del Liceo artistico “Angelo Frattini”. L’esposizione resterà visibile almeno fino al 30 novembre. Sarà consegnata loro una pergamena firmata dagli artisti Marcello Morandini, Vittore Frattini, Andrea Ravo Mattoni e Antonio Bandirali, presidente del Circolo degli artisti di Varese. A chiudere l’inaugurazione della mostra, la Fanfara degli Bersaglieri che, partendo alle 10 da piazza Carducci, giungerà di corsa in piazza XX Settembre dove proseguirà il concerto.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16:30, la galleria d’arte si riempirà dei suoni donati dai ragazzi dell Liceo musicale statale “Alessandro Manzoni”.

Alle 11:30, la domenica tricolore vivrà un momento religioso con la Santa Messa che sarà celebrata nella Basilica di San Vittore. I momenti liturgici della celebrazione saranno solennizzati dai rintocchi della Campana della Regia Nave Varese.

La giornata si concluderà nel tardo pomeriggio quando, alle 18:15, presso il Salone Estense del palazzo comunale, si svolgerà “Il Tricolore e la Poetica”, con la partecipazione del poeta Dino Azzalin e il suo gruppo di lettori, i quali condurranno i partecipanti lungo testi e rime ispirati alla bandiera nazionale.

Giovedì 27 ottobre alle 21, nella chiesa di Santa Maria Nascente, si terrà il secondo “Concerto per il Tricolore”. Dopo il “verde” sarà la volta del “bianco”. Ad esibirsi sull’altare l’Ensemble 1600 – Conservatorio di Vicenza, che presenterà “Venezia nel 1600”. L’evento è organizzato dall’Accademia di Villa Bossi e dalla Fondazione Bizzi-Granata nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia 2022”.