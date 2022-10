Verghera e Samarate danno l’addio a Giorgio Premazzi, presidente dello storico circolo di Verghera (appunto) e del Caffè Teatro, spazio di cultura ben noto anche oltre i confini samaratesi. In passato era stato anche alla guida degli “Amici del buonumore”, sodalizio che promuove attività per il tempo libero nella cittadina vicino a Malpensa.

Da presidente del circolo e del Caffè Teatro Premazzi negli ultimi anni aveva cercato di dare nuova centralità ad uno luogo fisico e ad una esperienza, attraverso la collaborazione con le altre associazioni cittadine, offrendo spazi di cultura e momenti di aggregazione, rivolti anche ai più piccoli.

Premazzi se n’è andato per una malattia. Facendo riferimento anche a questo lo ha ricordato Eliseo Sanfelice, della Bacheca Civica (sua la foto): «Quando mi sono ammalato per lo stesso subdolo male ma in posizione diversa mi ha chiamato, mese di aprile, e abbiamo parlato per più du un’ora, persona squisita di grande umanità».

I funerali si terranno martedì 18 ottobre 2022, nella chiesa parrocchiale di Verghera, alle ore 16.30, precedenti dal rosario.