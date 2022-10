A Viggiù è tempo di “Camminiamo insieme per C.A.O.S.”

Domenica 23 Ottobre 2022 ore 9.30 ci sarà una piacevole camminata a scopo benefico, si partirà dalle vie del centro storico di Viggiù, per raggiungere in seguito le graziose zone rurali di Baraggia e terminare in piazza Albinola a Viggiù

In apertura dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla Prevenzione del Cancro al Seno il Comune di Viggiù lancia l’iniziativa “Camminiamo insieme per C.A.O.S.” domenica 23 Ottobre 2022 ore 9.30 ci sarà una piacevole Camminata a scopo benefico, si partirà dalle vie del centro storico di Viggiù, per raggiungere in seguito le graziose zone rurali di Baraggia e terminare in piazza Albinola a Viggiù. Un percorso per grandi e bambini, pet friendly, di circa 7 km.

Dal 2021 il Comune di Viggiù ha stretto un legame speciale con l’Associazione C.A.O.S.. Nell’Ottobre Rosa 2021 sono state proposte le prime Visite Senologiche gratuite alle Cittadine viggiutesi e poi ancora, a maggio di quest’anno, Amministrazione Comunale, C.A.O.S. e Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio, hanno fatto un dono prezioso alle donne di Viggiù: per la Festa della Mamma, all’interno della prestigiosa cornice di Villa Borromeo, è stato allestito il secondo Open Day Senologico gratuito del nostro territorio. Nell’ambito delle iniziative per la Festa della Donna di marzo 2022 si è svolta una bellissima serata di incontro e confronto attraverso la presentazione del libro DONNE di Patrizia Emilitri. Il ricavato è stato devoluto interamente all’Associazione C.A.O.S..

«Con questa Camminata – dicono il sindaco Emanuela Quintiglio e – l’amministrazione comunale di Viggiù, vuole esprimere la sua determinazione a diffondere la cultura della prevenzione». «La cura del cancro al seno e in particolare del prendersi cura di sé e del volersi bene, soprattutto nei confronti delle donne che ancora faticano a farlo», aggiunge il vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità Maristella Daolio, che ha fortemente voluto questa Camminata, una circostanza che unisce salute, benessere e solidarietà.

L’assessore agli eventi Debora Sala è stata parte attiva di questa iniziativa e ricorda che «iscrivendosi alla Camminata supportiamo l’Associazione C.A.O.S. nel suo operato e aiutiamo tutte le donne che affrontano il delicato percorso del cancro al seno».

Conclude la Presidente di C.A.O.S. Adele Patrini: «La cultura della prevenzione nasce nei territori sensibili, creativi e lungimiranti: il Comune di Viggiù ne è l’esempio concreto, capace di mettere in rete diverse realtà e di coinvolgere la comunità intera rendendola partecipe con energia e passione. La lotta al cancro è una battaglia di civiltà e Viggiù ci trasmette un grande insegnamento che si sintetizza in una significativa parola: INSIEME! C.A.O.S. è onorata di far parte di questa “squadra” e per il 2023 metteremo in campo altri grandi progetti INSIEME!».

Nell’organizzazione di “Camminiamo insieme per C.A.O.S.” il Comune di Viggiù, ha avuto il piacere di collaborare con l’associazione Amici del Monte Orsa. AMO ha generosamente messo a disposizione la competenza e pluriennale esperienza nella preparazione e gestione di gare di corsa e camminate.

Le iscrizioni sono online, fino a 10 minuti prima della partenza. Per i primi 200 iscritti zainetto a sacca loggato e acqua per tutti.

Correte ad iscrivervi! https://forms.gle/oXK8S4RH62jCedaZ9