Whirlpool: tutte le opzioni sono sul tavolo

Lavoratori e parti sociali stanno aspettando una comunicazione di Whirlpool sui suoi prossimi passi e la multinazionale americana fa sapere che per venerdì 21 ottobre ci sarà un aggiornamento dell’analisi sulla revisione strategica del portafoglio globale sia della sua presenza in Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).

In base a questi aggiornamenti le scelte di Whirlpool potrebbero essere di due tipi: o trovare dei partner industriali che manifestino un interesse ad investire nel settore dell’elettrodomestico in Europa oppure decidere di proseguire a produrre nel Vecchio continente.

Fonti interne alla multinazionale, specificano che la vendita a un terzo, magari a un competitor, non necessariamente avrà come conseguenza la chiusura degli stabilimenti, perché se qualcuno fosse interessato esclusivamente al marchio farebbe una transazione puramente finanziaria. Pertanto, al momento, tutte le opzioni sono sul tavolo, compresa quella che Whirlpool continui a mantenere il suo business in Italia.

Il presidente di Whirlpool Emea, Gilles Morel, il pomeriggio del 21 ottobre, come ogni trimestre, incontrerà il management dell’azienda per illustrare l’aggiornamento della analisi.

Da ultimo una precisazione dell’azienda riguardante la mancata partecipazione al tavolo del Mise. La multinazionale avrebbe mandato una lettera proprio per non mancare di rispetto al Governo, avendo già fatto sapere da lungo tempo che non avrebbe potuto partecipare a meeting pubblici prima del 21 ottobre.