A Locarno il Carnevale torna dal vivo. Le date della “Stranociada”

Dopo due anni di pausa forzata, il nuovo comitato dell’associazione Locarnaval è più pronto che mai a riproporre una nuova edizione della “Stranociada”, il carnevale di Locarno.

La macchina organizzativa è ormai partita e sta lavorando a pieno regime per presentare un carnevale di tradizione ma rivisto in nuova luce: si passa da una a due nottate di festa, venerdì 3 e sabato 4 febbraio, per concludere con la tradizionale risottata popolare, che come già avvenuto nella primavera del 2022, avrà luogo la domenica in Piazza Grande a Locarno.

Un’edizione anticipata di due settimane rispetto agli anni precedenti, che non sarà quindi più in concomitanza con il Rabadan bellinzonese e diventerà uno dei primi imperdibili appuntamenti carnascialeschi della regione.

Non mancheranno le numerose tradizioni ormai consolidate negli anni: dal concorso delle maschere in Piazza Sant’Antonio, all’animazione nelle tendine allestite dalle varie associazioni giovanili del locarnese, alla risottata benefica presso il centro di accoglienza Casa Martini.

Info: Facebook: www.facebook.com/Stranociada

Instagram: https://www.instagram.com/lastranociada/

Twitter: https://twitter.com/re_pardo2