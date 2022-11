A Rho una serata per parlare delle mafie nel Nord Ovest Lombardia

“La presenza delle mafie nel Nord Ovest Lombardia ieri e oggi”. Così è denominata la serata organizzata dal Comune di Rho, su proposta della Commissione Comunale Legalità e Antimafia, per riflettere sulla presenza della ‘Ndrangheta sul territorio lombardo e per fare il punto sulle ramificazioni nell’area del Nord Ovest Milano. Un incontro pubblico che si terrà lunedì 28 novembre, alle 21.00, all’Auditorium Comunale Padre Reina di via Meda 20. Al tavolo dei relatori siederanno il procuratore aggiunto della DDA di Milano Alessandra Dolci; il ricercatore e formatore dell’osservatorio sulla criminalità organizzata CROSS-UNIMI Mattia Maestri; il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Mario Portanova. Tre punti di vista diversi per un focus su un fenomeno che continua a preoccupare sia le amministrazioni locali sia la cittadinanza.

Sarà il sindaco Andrea Orlandi a introdurre la serata con un breve saluto. All’evento sono invitati anche gli studenti delle scuole superiori del territorio, che proporranno il frutto di alcuni laboratori da loro svolti con i docenti e sottoporranno ai relatori le loro domande. Obiettivo del loro coinvolgimento è contribuire a far crescere una solida cultura della partecipazione e della legalità, unica arma con cui le amministrazioni pubbliche possono unirsi all’impegno quotidiano di magistrati e forze dell’ordine. A tirare le fila al termine della serata sarà l’assessore alla Legalità Nicola Violante e la presidente della Commissione Comunale Legalità e Antimafia, Clelia La Palomenta.