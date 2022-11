Al Giornale di Brescia le notizie hanno le “gambe lunghe”

In occasione dell’edizione 2022 diFestival Glocal, VareseNews ha deciso di fare una ricognizione sulla stampa locale lombarda, intervistando i direttori di diverse testate impegnate nel racconto delle comunità e dei territori.

Nunzia Vallini è direttrice del giornale di Brescia dal 2015. Una testata storica che oggi può contare su 50 giornalisti che si dividono tra carta stampata, web e tv.

Come sta andando il suo giornale?

«La mia posizione è un po’ quella del dirigente d’azienda: far quadrare i conti non è semplice ed è un dramma che condivido con tutte le altre attività economiche in questo momento. Dal punto di vista giornalistico invece considero questo un momento molto interessante. È innegabile che stiamo vivendo una fase di iperproduzione di contenuti, ma l’esigenza di essere informati resta comunque molto alta. E noi lo facciamo nel migliore dei modi possibili. Ho da sempre un’idea ben precisa del nostro lavoro: dare un senso al servizio che forniamo, spiegare alle persone perché accadono le cose, entrare il più a fondo possibile in quel che succede. Se non diamo un senso a quel che facciamo, lo facciamo malvolentieri e questo è un lavoro che non si può fare senza entusiasmo».

Qual è nel suo giornale la relazione tra locale e globale?

«L’informazione locale non può non tener conto della globalità. E come si affronta la questione? Dipende dalla specificità. Noi abbiamo la radio, la televisione, il web e naturalmente il giornale di carta. La nostra è quindi un’informazione multimediale integrata, con tutto quello che comporta: contratti diversi, diversa gestione delle varie professionalità. Abbiamo, di fatto, un’unica redazione che produce più contenuti che poi vengono diffusi attraverso i nostri canali.

Della redazione fanno parte 40 giornalisti che lavorano al giornale e 10 alla televisione. Io dico sempre che sono le mamme e i papà della notizia, a loro spetta costruire la notizia in modo che possa essere declinata sui vari canali. I nostri giornalisti sono competenti nelle varie materie ma anche nei mezzi.

Il modello al quale io mi ispiro non esiste: è complesso sotto tutti i punti di vista a partire da quello sindacale e contrattuale. L’economia della notizia è, come dire, a lungo termine. Il giornalista che segue una notizia deve già immaginare come potrà essere diffusa da carta, web e dalle televisioni. Sono linguaggi diversi e chi sta al desk è strettamente connesso all’altra struttura, quella della produzione».

Più canali significa maggiori introiti?

«Magari. Qui scoperchiamo un enorme pentolone. Stiamo sperimentando in un mondo che continua a cambiare. Abbiamo fatto dei tavoli multisettoriali coinvolgendo i rappresentanti di tutti i modelli multimediali. Abbiamo parlato molto: prima sembrava fosse importante la quantità di notizie, poi la qualità. La verità è che una strada ancora nessuno l’ha trovata».

La comunità però in questo caso gioca un ruolo fondamentale: dà forza e sostiene, anche economicamente, il giornale…

«Sì senza dubbio. Sulla dimensione locale noi siamo imbattibili. Parlo spesso di “brescianizzazione” ovvero, prendiamo temi ampi, come possono essere le elezioni e diamo una dimensione più locale. Penso ad esempio al periodo dell’emergenza Covid: il nostro giornale ha fornito un aiuto concreto alle strutture sanitarie locale raccogliendo fondi per acquistare mascherine e altri presidi. Questo accade perché abbiamo numeri alti e un brand forte. Ma la vera sfida è sempre la stessa: perché un lettore dovrebbe abbonarsi?

La risposta dobbiamo trovarla noi, nel servizio che offriamo. Sviluppando i progetti che ogni volta ci vengono forniti su un piatto. Penso ad esempio a Brescia e Bergamo capitale Italiana della cultura 2023 (un grande evento per rilanciare l’attrattività e favorire la ripartenza economica dei territori che si declinerà in oltre 100 grandi progetti ndr). Ecco lì dovremo mettere in campo i giornalisti competenti nella cultura e dedicarci a produrre notizie, video e approfondimenti su questo grande evento.

Occorre, insomma, grande flessibilità, credo che questo potrebbe essere il modello produttivo».

L’ultima domanda è d’obbligo: siete tornati ai social dopo un lungo periodo in cui avevate deciso di abbandonare la piattaforma, responsabile di catalizzare e amplificare la ferocia di alcuni dei vostri lettori: cosa vi ha fatto cambiare idea?

«Ci ha aiutato Anna Masera, con la quale abbiamo impostato una strategia social. Con lei abbiamo allenato l’intelligenza artificiale e siamo arrivati a un punto tale che da novembre sospendiamo il turno digitale. Abbiamo creato con Socialbeat qualcosa di adatto a noi e impostato degli alert che si attivano sulle risposte “anomale”. A quel punto, ma solo a quel punto, interviene il giornalista per gestire il post. Va detto però che continuiamo a “censurarci” e facciamo comunque una pre-selezione delle notizie da postare su Facebook. Noi non siamo dipendenti dai clic e quando occorre disattiviamo i commenti. Vogliamo stare su Facebook ma scegliamo noi in che modo: certo non alimentando il dibattito diviso, proprio quello che Facebook sceglie invece di premiare».