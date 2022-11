Al Teatro Condominio lo Schiaccianoci con i ballerini dell’Ukrainian Ballet e gli allievi di Proscaenium

Gli allievi della scuola danza Proscaenium danzano al Teatro Condominio di Gallarate insieme ai ballerini professionisti dell’Ukrainian Classic Ballet di Kiev: lo spettacolo è in programma venerdì 2 dicembre.

Per le vie del centro si iniziano a vedere installate le luminarie in attesa dell’accensione. Nei negozi si possono già ascoltare le melodie natalizie capaci di suscitare quelle piacevoli sensazioni ed emozioni che ogni nota porta con sé. E’ l’inizio di una magica atmosfera che ci accompagnerà nelle prossime settimane facendo liberare la magia natalizia e scaldare i nostri cuori. Ed è proprio in questi cuori, che negli ultimi anni hanno sofferto per la pandemia, per la guerra e per la crisi economica mondiale che l’arte, la musica e la danza possono seminare una grande quantità di bellezza, ottimismo e spiritualità. Per questo motivo la scuola di educazione e di formazione alla danza Proscaenium, nel solco dei suoi valori e dei suoi quasi 60 anni di storia, ha voluto aderire alla proposta dell’Ukrainian Classical Ballet di Kiev di far partecipare 60 allievi della scuola di danza gallaratese allo spettacolo principe della celebrazione del Natale: lo Schiaccianoci di Petr Ilic Cajkovskij.

Come ricorda la direttrice e Maestra della scuola di danza Proscaenium, Cinzia Puricelli, «la partecipazione allo Schiaccianoci oltre ad essere un’occasione unica per far vivere ai nostri allievi una esperienza memorabile di condivisione del palcoscenico con ballerini professionisti, sarà anche l’opportunità per l’intera città di Gallarate di condividere la capacità delle nostre bambine e bambini di aiutare tutti noi adulti, con la loro semplice danza, nel vivere più serenamente e compiutamente questo periodo natalizio».

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 2 dicembre alle 21 al Teatro Condominio di Gallarate (biglietteria aperta il giovedì dalle ore 17 alle ore 19 ed il sabato dalle ore 10 alle ore 12. In alternativa i biglietti sono acquistabili su Ticketone).