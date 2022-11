Alla Pro Patria Bustese il Collare d’Oro del Coni

È stato un anno da incorniciare per la Pro Patria Bustese. E il 2022 ha regalato grandi soddisfazioni anche fuori dalla palestra per la società di ginnastica di Busto Arsizio che oggi – lunedì 14 novembre – ha ricevuto dal Coni il Collare d’Oro per le società, la massima onorificenza sportiva italiana. (Foto Luca Pagliaricci – Coni.it)

La realtà bustocca a maggio si è laureata campione d’Italia per il secondo anno consecutivo. Un grande risultato sportivo che oggi è stato riconosciuto anche a Roma con il premio consegnato dal presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni Malagò.

COLLARI D’ORO SOCIETÀ SPORTIVE

ASSI Giglio Rosso A.S.D., Canottieri Padova A.S.D., U.S. Cremonese S.p.A., A.S.D. Ginnastica Pro Patria Bustese, Automobile Club Milano.