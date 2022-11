Anche a Golasecca una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Anche Golasecca ha da oggi una panchina rossa per dire no alla violenza contro le donne: installata in piazza Libertà, è stata donata dalla sig.ra Carmen Stabile per portare il tema all’ attenzione di tutta la comunità.

«Sono troppe le donne uccise in Italia e nel mondo, oltre agli innumerevoli altri atti di aggressione, violenza, minacce, stalking, sottomissione e mancanza di pari diritti che ogni giorno le donne si trovano costrette ad affrontare e subire, nel mondo del lavoro così come in famiglia» ha detto il sindaco Claudio Ventimiglia.

«Per affrontare tali tristi problematiche ogni donna, oggetto di abusi e soprusi, può avvalersi del servizio a chiamata gratuita del numero verde antiviolenza e stalking 1522 – che è stato riportato su una specifica targa apposta sulla panchina – rossa. La violenza sulle donne è divenuta non più tollerabile, sulla quale non smetteremo, anche come persone impegnate nelle istituzioni, di far sentire con la nostra voce. Si ringrazia la nostra concittadina Stabile Carmen che ha omaggiato la panchina in questione e per aver portato il tema all’attenzione di tutta la comunità».

In occasione dell’inaugurazione la panchina è stata decorata anche con due paia di scarpette rosse, un altro simbolo usato per sensibilizzare (ideate dall’artista messicana Elina Chauvet, ricordano le singole vittime e la unicità delle esistenze perdute).