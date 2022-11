Arrestato il pusher che girava per Busto Arsizio con la coupé bianca, aveva in casa 15 chili di droga

Da tempo gli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio tenevano d’occhio la Mercedes CLA bianca che avevano notato aggirarsi e fare brevi soste tra vie e locali della città.

Tempi e modi degli spostamenti avevano fatto nascere nei poliziotti il sospetto che si trattasse di movimenti finalizzati a concordare e perfezionare cessioni di droga, ancor più quando gli agenti sono risaliti all’identità del conducente, un ventiduenne italiano residente in un comune dell’alto milanese e con precedenti per vari reati, tra i quali spaccio di sostanze stupefacenti.

Così ieri sera gli investigatori di via Foscolo si sono appostati fuori dall’abitazione del sospettato, vedendolo rincasare all’ora di cena al volante della coupè, che tra l’altro guidava pur non avendo mai conseguito la patente.

Il giovane è stato bloccato ed è subito scattata la perquisizione, che ha dato concretezza a quanto ipotizzato facendo trovare e sequestrare ben 14 chili di hashish in ovuli e panetti, 1 chilo di marijuana e 100 grammi di cocaina oltre a 5000 euro, bilancino, macchina termosaldatrice per confezionare le dosi e vari appunti con nomi e cifre. Il pregiudicato è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere.