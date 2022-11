Aumentano dell’8% i prezzi dei biglietti degli autobus a Busto Arsizio

La giunta di Busto Arsizio ha approvato l’adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione di quanto previsto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale per il bacino di Como, Lecco e Varese.

Si tratta in media di un aumento di circa l’8 per cento sui titoli di viaggio degli autobus. La giunta ha deliberato di mantenere in vigore le agevolazioni tariffarie già previste, mantenendo invariata la misura della contribuzione corrisposta alla Società STIE (attuale gestore del servizio), e si è riservata di adottare, per il futuro, ogni ulteriore scelta di integrazione tariffaria a sostegno della mobilità dei cittadini.