Auto incendiata in A8, code nel tratto Lainate – Busto Arsizio

Code in autostrada nel tratto Lainate – Busto Arsizio in direzione Varese. Un’auto ha preso fuoco intorno alle 7.30.

Sul posto sono intervenuti Polstrada e vigili del fuoco oltre ad un mezzo della Croce Rossa di Legnano per soccorrere il conducente del veicolo, un 36enne che non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Nel tratto tra il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Busto Arsizio sono segnalate code e traffico sostenuto.