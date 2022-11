Axie Infinity e Metacade: progetti del metaverso di tendenza per il 2023

Axie Infinity (AXS) e Metacade (MCADE) sono due progetti di tendenza del metaverso che hanno l’opportunità di rivoluzionare il settore. Anche se è ancora presto per l’adozione del metaverso, è sempre una buona idea rispettare chi si muove per primo. Axie Infinity ha un vantaggio su Metacade, ma quest’ultimo porta con sé il nuovo concetto del play to earn. In questo articolo approfondiremo entrambi i progetti e scopriremo in che modo possono competere per essere tra i migliori progetti del metaverso.

Che Cos’è Metacade?

Metacade sta lanciando una nuova community Web3 sul tema del “play to earn”. L’obiettivo del progetto è quello di creare una piattaforma guidata dalla community che offra qualcosa sia ai giocatori occasionali che agli appassionati di P2E. Metacade svilupperà ulteriormente la sua sala giochi con sovvenzioni per le migliori idee di gioco. Gli investitori possono votare quali giochi finanziare con i token MCADE messi a disposizione. E per di più, questi token MCADE offrono una quota dei ricavi del progetto.

Axie Infinity (AXS) è in Ribasso Ma Resiste

Axie Infinity (AXS) ha già dimostrato cosa è possibile fare nel metaverso con il giusto modello P2E. Il progetto ha visto il suo token salire da pochi centesimi per ogni moneta AXS al massimo di $160 prima di essere colpito dal mercato ribassista. Da allora, la moneta è crollata a $12 dopo che il numero di utenti è sceso insieme al prezzo della moneta.

Il motivo per cui il prezzo è salito alle stelle è stata l’impennata degli utenti giornalieri, che hanno raggiunto i 2,7 milioni durante il picco. Le monete valevano così tanto che giocare per guadagnare e vendere NFT era un grande business. Il numero di utenti giornalieri è sceso a 110k, ma non possiamo dire che il progetto sia fallito. I videogiocatori si affezionano e una ripresa di AXS riporterebbe di nuovo in auge la loro passione.

Cosa Rende Metacade Unico?

Metacade sta cercando di portare il divertimento e l’aspetto social di una sala giochi nell’universo del play to earn e questo ha il potenziale per attrarre un gran numero di giocatori. Giocare ogni giorno allo stesso titolo diventa noioso, ma Metacade offrirà tanti giochi diversi insieme alla possibilità di ottenere ricompense e trovare opportunità in-game.

Il token MCADE di Metacade può anche essere messo in staking per guadagnare una quota sui ricavi futuri, quindi gli investitori che puntano al settore del gaming possono sfruttare al meglio questa opportunità del metaverso. Con il token MCADE, i possessori possono votare sulla governance, rendendola una vera e propria piattaforma di gaming gestita dalla community.

Perché dovresti investire in Metacade?

Il primo motivo per investire in Metacade è l’idea unica di riunire in un unico posto una serie di giochi per guadagnare. In questo modo si attirerà una gamma più ampia di utenti sul sito. Alcuni giocatori possono vivere una breve avventura in un gioco di ruolo, ma anche provare scenari di gioco diversi. Metacade ha la capacità di attirare giocatori da altre aree della blockchain e del metaverso affinché possano conoscersi e giocare insieme. Come abbiamo visto con Axie, un alto numero di utenti si traduce in un prezzo elevato del token e questo crea una corsa alla piattaforma. Axie ha già fatto un balzo in avanti rispetto agli esordi arrivando a valere $12 e gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di accaparrarsi MCADE nella prevendita del quarto trimestre.

Ecco quello che Fortune ha detto in merito al play to earn:

“L’economia del ‘play to earn’ rappresenta la prossima iterazione del settore in continua evoluzione dei videogiochi. Come già discusso in un precedente articolo, il P2E è molto promettente sia per gli sviluppatori che per i giocatori, in quanto offre vantaggi di proprietà ai giocatori, aumentando potenzialmente il coinvolgimento e ampliando il bacino di utenza.”

Conclusione

Axie Infinity ha dimostrato l’anno scorso che un gioco di successo può far esplodere il token di un progetto e Metacade potrebbe offrire questo potenziale proponendo una più ampia gamma di giochi, tutti sotto lo stesso tetto. È ancora troppo presto per conoscere i migliori progetti del metaverso, ma la partenza anticipata di Axie garantirà che la sua enorme collezione di NFT mantenga un certo valore nelle terre virtuali. Metacade ha l’opportunità di attirare un gran numero di giocatori per divertimento o per una competizione seria e questi due dovrebbero essere i progetti da tenere d’occhio nel 2023.

