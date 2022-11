Battistero di Velate: un anno di mostre, eventi e attività culturali

Si chiude con la mostra “Luce, spazio, tempo” dell’artista giapponese Fukushi Ito, a cura di Carla Tocchetti e Virginia Monteverde il calendario espositivo del Battistero di Velate che per tutto il 2022 ha animato il panorama culturale varesino.

E’ tempo di bilanci e di numeri. Carla Tocchetti, instancabile promotrice degli eventi artistici, racconta questo lungo viaggio nell’arte “L’installazione dell’artista giapponese ci permette di fare il bilancio di un anno di lavoro che coincide con la chiusura della associazione Beautiful Varese e la disponibilità a lavorare a un progetto per un futuro restauro del battistero di Velate per conto della comunità della Maria Madre Immacolata di Varese. Sono state organizzate diverse mostre portatrici di valore, fin dalla prima in febbraio realizzata in pochi mesi e che ha permesso di creare testimonianze locali sulla eco sostenibilità in accompagnamento a un magnifico progetto di due artiste svizzere Claudia Cantoni e Patrizia Campani. Impegnativa ma doverosa la rilettura dell’opera di Piero Cicoli realizzata anche con una sede a Como che rende merito al lavoro e di questo grande artista”.

Complessivamente sono state realizzate 7 mostre e 19 eventi tematici tra vernissage, conferenze, incontri con l’Autore, concerti, laboratori, proiezioni, presentazioni letterarie, finissage. Sono stati 189 i giorni di copertura in 9 mesi dal 12 Febbraio a al 5 dicembre con oltre 350 ore di progettazione e curatela, in regime di volontariato. Oltre 1000 sono le ore di apertura, in regime di volontariato.

“Queste mostre – continua Carla Tocchetti – hanno all’interno componenti di approfondimento che permettono di presentare dal punto di vista comunicativo l’importanza artistica dei protagonisti e il valore del contenitore. Non dimentichiamo che questo oratorio tardo Seicentesco è una eccellenza del comune di Varese. Questo progetto ha permesso inoltre di raccogliere una piccola somma messa a disposizione per il futuro restauro”.