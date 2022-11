Buona partecipazione per il “Wellness Day” di Confesercenti Varese

Grande partecipazione questa mattina – lunedì 14 novembre – nella sede territoriale di Confesercenti Lombardia, l’evento “Wellness Day” rivolto ad imprenditori, dipendenti delle imprese e mondo scolastico. Apertura, oggi, ad una serie di incontri in programma nel 2023 che vedranno l’avvicinarsi della domanda e dell’offerta attraverso momenti di formazione per imprese e futuri lavoratori.

Wellness Day è l’appuntamento gratuito rivolto al settore cura della persona e della sua immagine. Per le imprese è stata l’occasione per approcciarsi alle nuove frontiere a loro disposizione per fidelizzare ed aumentare la loro customer base. Per le giovani leve dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, indirizzo parrucchieri ed estetici, è stata l’opportunità per entrare in contatto direttamente con gli imprenditori sul territorio e conoscere il mondo associativo, qualefonte di sostegno e supporto alle attività economiche ed artigiane.

Il cuore dell’evento sono state le nuove frontiere a disposizione delle imprese per valorizzare le proprie attività in un mondo in continua evoluzione dove è necessario innovarsi e rinnovarsi. È stata presentata da Selene Fioravazzi, consulente di immagine, la nuova interessante tendenza di mercato: l’armocromia, ovvero il metodo che esalta le qualità del proprio cliente attraverso le sue caratteristiche cromatiche e colori.

Sara Malaguti, consulente marketing di Flowerista, ha presentato gli strumenti digital ovvero i social quali strumenti di personal branding utili da un lato, a comunicare l’anima, la storia ed i valori dell’impresa e dall’altro, a raggiungere una più ampia platea di clienti.

“Wellness Day è un’occasione unica: i giovani presenti hanno mostrato interesse ad apprendere quanto lavoro, attenzione e dedizione ci sia da parte dei titolari verso la loro realtà. Le imprese che cercano di innovarsi potranno in questa sede, trovare nuove fonti di ispirazione e di innovazione” afferma Rossella Galeno, Presidente territoriale della categoria Immagine e Benessere Confesercenti. “Come Associazione proattiva, siamo da sempre al servizio delle imprese cercando soluzioni e forme di sostegno per lo sviluppo dei loro business”.

“È importante divulgare le nuove strategie disponibili per le attività imprenditoriali: sono queste che permettono di differenziarsi e di rendere la propria offerta ed il proprio approccio al cliente unici – afferma il direttore territoriale, Rosita De Fino -. Per gli imprenditori, è stata, infine, l’occasione per conoscere la Mutua Sanitaria Hygeia di Confesercenti riservata agli associati: un valore aggiunto a disposizione dei nostri imprenditori ed estensibile alle loro famiglie e che dimostra quanto consideriamo condizione necessaria per la salute di un’impresa il benessere del suo titolare.”