A Busto arriva Pinerolo: la Uyba non può sbagliare

Una occasione da non fallire. Domenica 20 novembre la E-work Busto Arsizio giocherà per la prima volta nella sua storia contro la Wash4green Pinerolo (alla sua prima stagione in serie A1), tra le mura amiche del palazzetto di Viale Gabardi (inizio partita ore 17.00) e deve assolutamente muovere una classifica deficitaria come non mai.

La formazione piemontese è attualmente all’ultimo posto in classifica con due punti in carniere, solo uno in meno delle bustocche che stanno vivendo un momento difficile e che domenica in caso di sconfitta, rischiano di ritrovarsi ultime in classifica. Servirà il sostegno di tutti i tifosi per aiutare le biancorosse a trovare la carica giusta e per dare una svolta al cammino dopo una serie di sconfitte che non fanno certo bene al morale, anche se le Farfalle sembrano determinate a dimostrare di voler ricominciare a vincere.

Coach Marco Musso dovrebbe ritrovare Olivotto, che era stata tenuta a riposo precauzionale contro Chieri, mentre il libero Zannoni è in netto miglioramento e potrebbe anche partire dalla panchina. Titolare nel ruolo sarà la giovane Chiara Bressan, che nel match di mercoledì è stata autrice di una buona prova.

Dall’altra parte della rete coach Marchiaro dovrebbe schierare il sestetto composto dalla palleggiatrice Prandi in diagonale con Zago; al centro Gray e Akrari, in attacco la ex Adelina Ungureanu e Grajber con Moro a ricoprire il ruolo di libero.

La schiacciatrice bustocca Alice Degradi sottolinea l’importanza della gara, che vede come possibile punto di svolta: «Siamo molto stimolate a voler fare bene, anche se non è facile perdere tante gare in fila. Prendiamo di buono quello che è stato fatto con Chieri e vediamo di metterlo in campo ancora meglio con Pinerolo. Domenica per noi è importantissimo vincere e portare a casa punti: una partita fondamentale che mi auguro possa rappresentare anche la svolta della stagione».

E-work Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L2), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

Pinerolo: 2 Grajber, 3 Trnkova, 5 Carletti, 6 Gueli, 7 Renieri, 8 Bussoli, 10 Moro (L), 11 Prandi, 13 Zago, 14 Bortoli, 17 Gray, 18 Akrari, 19 Ungureanu. All. Marchiaro.

Programma (8a giornata)

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Cbf Balducci Hr Macerata (sabato 19); Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze; E-Work Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo; Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci; Cuneo Granda S.Bernardo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia; Volley Bergamo 1991 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano.

Classifica: Conegliano 23; Milano, Chieri 18; Novara, Scandicci 16; Firenze 11; Bergamo 10; Cuneo, Vallefoglia, Casalmaggiore 8; Perugia 6; BUSTO ARSIZIO, Macerata 3, Pinerolo 2.