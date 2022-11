Cade in una scarpata in Val Verzasca, ferita una 15enne tedesca

Infortunio in montagna in Val Verzasca nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 novembre.

Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale oggi verso le 15.20 in territorio di Frasco vi è stato un infortunio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 15enne cittadina tedesca residente in Germania è rimasta vittima di una caduta di circa quindici metri in una scarpata mentre si trovava sul sentiero che porta all’Alpe Costa.

Sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo averla recuperata e prestato le prime cure l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, la ragazza ha riportato serie ferite agli arti ma non tali da metterne in pericolo la vita.