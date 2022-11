Calcio, Serie C: Pordenone – Pro Patria in diretta

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 30 novembre la Pro Patria scende in campo a Lignano alle 14:30 per affrontare la prima della classe, il Pordenone. Ramarri neroverdi in scia positiva da cinque partite (quattro vittorie e un pareggio a Sesto San Giovanni) mentre i tigrotti di Busto Arsizio provano il doppio colpo dopo la vittoria a Zanica di domenica contro l’AlbinoLeffe.

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓)