Domenica 13 novembre 2022 Casa Zegna apre le porte per l’Heritage Day, evento organizzato nell’ambito della XXI Settimana della Cultura d’Impresa dal tema “A scuola d’impresa”. L’occasione presenta un viaggio attraverso i tessuti del campionario che ha fatto la storia del marchio e che ancora oggi ispira i creativi di domani.

In via straordinaria, il cuore dell’archivio storico sarà aperto al pubblico con visite guidate ai campionari conservati a partire dal 1910 da Ermenegildo Zegna, insieme alla documentazione di più di cento anni di storia della moda. Info sull’evento

La visita offrirà l’occasione di scoprire un patrimonio che, custodito e tramandato negli anni, rappresenta ancora oggi un riferimento concreto per i designer del Gruppo Zegna, sempre impegnati in una ricerca stilistica attenta alla tradizione e proiettata al futuro. Ad arricchire la visita sarà la possibilità di visionare il campionario Claude Frères ed Heberlein, costituito da oltre duemila volumi, acquistato in Francia dallo stesso Ermenegildo Zegna nel secolo scorso.

Alle ore 11:00, alle 14:30 e alle 16:00, le archiviste della Fondazione Zegna e gli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda (ITS TAM) di Biellaaccompagneranno i visitatori in questo salto nel passato ripercorrendo le tappe fondamentali di questa storia imprenditoriale che continua ad essere d’ispirazione per la creatività delle nuove generazioni. Casa Zegna ha accolto l’iniziativa di Museimpresa dal tema “A scuola d’impresa” invitando gli studenti dell’Istituto Tecnico ad essere parte attiva dell’evento con l’obiettivo di creare nuove sinergie tra cultura imprenditoriale, formazione scolastica e territorio.

Le visite hanno un costo simbolico di 5 euro.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a casazegna@fondazionezegna.org Info