La comunità di Cassano Magnago dice addio a Lino Santinello. Ex consigliere comunale, tra le file del centro sinistra per 10 anni fino al 2017, impegnato nelle Acli, è scomparso all’età di 74 anni.

Il saluto di Tommaso Pòlice:

“Siamo venuti a conoscenza che è venuto a mancare il nostro Lino Santinello. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo in questo momento. Ci stringiamo intorno alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene”.

Era un volto noto, sempre presente alle iniziative sia sportive sia associative, era appassionato di bicicletta e anima del comitato Rione Sud.

I funerali si terranno giovedì mattina, 3 novembre, alle 10 nella chiesa di San Pietro