Cosentino (Lombardia ideale): “La ricandidatura di Fontana ci riempie di gioia”

Giacomo Cosentino, consigliere regionale e capogruppo di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”, commenta così l’ufficializzazione di Attilio Fontana come candidato presidente della Regione Lombardia di tutta la coalizione di centrodestra: «L’ufficializzazione della candidatura di Attilio Fontana ci riempie di gioia. Era un dovuto passaggio formale che andava fatto, ma per noi il candidato naturale è sempre stato lui e solo lui. Per Attilio parla il lavoro svolto in questi ultimi quattro anni e mezzo in condizioni più che difficili. Glielo riconoscono centinaia di Comuni e di amministratori locali di tutto il territorio lombardo. Noi siamo stati, siamo e saremo al suo fianco: la lista del Governatore, alla quale stiamo lavorando da tempo, è ormai agli ultimi dettagli. Saremo in campo con candidature di alto profilo, rappresentanti del territorio e delle categorie, esperti e giovani, che contribuiranno al futuro della nostra Regione, che sarà ancora a lungo ben governata dal centrodestra».